企业并购：百威英博可能再次提高对SABMiller的出价--消息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦10月11日 - 熟悉情况的消息人士周日透露，啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev) 可能在周三的出价截止日期之前，再度提高对SABMiller 的收购报价。
消息人士称新的出价可能介于每股43-44英镑，并指出百威英博不太可能给到45-46英镑的价格，尽管一些分析师此前认为百威英博最高能报出这个价位。
该消息人士称，那样的高价将导致百威英博断然收手，退出这场可能成为英国有史以来最大的公司并购案。出于保密性，该消息人士拒绝具名。
百威英博之前已经在38、40和42.15英镑这三个价位遭拒。英国监管者设定的正式出价截止时间为周三下午5点。许多分析师预计百威英博还会再次提高报价。
百威英博首席执行官布里托(Carlos Brito)被SABMiller的拒绝搞得很恼火，他上周表示42.15英镑的价格已经“够充分”。但布里托从没有说出这就是最终报价了，数名消息人士认为这意味着可能进一步提高报价。
SABMiller周五宣布加快成本节约，分析师认为这个防御性举措旨在推高收购报价。SABMiller的两家最大股东也已经表态，支持公司拒绝百威英博的出价，称该价格过低。
若基于每股43英镑的价格，SABMiller的作价将为696亿英镑。
上述两家啤酒生产商都拒绝置评。（完）
(编译 高琦 审校 杜明霞)
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