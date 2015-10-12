全球金属：中资银行进军LME交易，不因景气低迷而打退堂鼓

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透伦敦10月12日 - 中资银行和券商将继续抓住机会，扩大在伦敦金属交易所(LME)交易，填补西方业者撤出大宗商品交易留下的空缺，全球最大金属消费国--中国的需求下滑，并未让它们打退堂鼓。
继有四家中资集团在LME交易后，预料会有更多的金融机构加入。LME是全球最大的工业金属交易市场。
“我们进军近几年已经比较理性的市场，而且已有不少业者撤出该市场。这提供了新进者加入并发展业务的机会，”广发金融市场执行长Andy Gooch表示。该公司于2014年加入LME。
广发金融市场是广发证券 旗下公司，也是中国最大券商之一。
Gooch不愿揣测可能的新会员，但业内消息人士已点名中国建设银行、南华期货及中信证券可能加入LME。
中国LME交易的成长与中国在大宗商品市场与日俱增的影响力同步，中国在许多金属市场的全球市占率扩大至一半以上。
“我认为这会是首波加入热潮，后续还会有更多波，我不认为会就此打住，”法国兴业银行驻伦敦金属研究主管Robin Bhar表示。
“鉴于目前亚洲的支配地位，以及交易重心愈来愈向亚洲靠拢，因此这是正在发展中的趋势的一环。”(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”