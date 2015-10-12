中国房地产：1-9月保障性安居工程开工685万套，完成投资1.11万亿元--住建部

路透北京10月12日 - 中国住房和城乡建设部周一称，截至9月底全国城镇保障性安居工程已开工685万套，基本建成625万套，分别占年度目标任务的92%和130%；完成投资1.11万亿元。

“其中，棚改开工524万套，占年度目标任务580万套的90%，”住建部网站新闻稿称。

2015年，全国城镇保障性安居工程计划新开工740万套（其中各类棚改580万套），基本建成480万套。

不过国家审计署上周四公布8月跟踪审计结果指出，一些民生政策贯彻落实不到位，农村危房改造任务开工率低，部分已建成的安居房闲置或被挪作他用。

审计署称，截至2015年8月底，2015年中央安排的农村危房改造任务432万户已开工245.3万户（占56.8%），10个省因前期准备不充分、配套资金到位晚等开工率不足50%；三个省的部分地区虚报开工任务量、已建成安居房长期闲置或改变用途。 （完）

欲览详情，请点击住建部网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 林高丽)