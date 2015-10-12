美国联邦储备理事会(美联储/FED)在9月会议上认为，经济表现已接近允许升息的状态 ，不过决策者希望看到更加明确的证据，说明全球经济放缓没有让美国经济脱离正轨。 两位颇具影响力的美联储官员周五的讲话，强化了美联储主席叶伦发出的将在年底前升 息的信息。纽约联邦储备银行总裁杜德利和亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在纽约分别 发表讲话时，对于在美联储10月27-28日会议之前，能否获得充分信息以做出升息决定表示 怀疑，表明美联储在12月15-16日会议上升息的可能性更大。如果美国经济可能受到全球经 济放缓的威胁，他们显然还不排除等到2016年再升息。 芝加哥联储总裁埃文斯表示，升息的确切时机没有升息的步幅来得重要，明年年底利率 仍低于1%可能也是合适的。他认为，如果通胀升得过快，美联储可能在每次会议上都升息来 加以抵消；推迟升息直至2016年中将使通胀在中期升至目标水准，他宁愿看到通胀更快速地 升至2%的目标。此外埃文斯称将抱着开放的态度参加每一次联储会议。 [nL3S1 294WA]美联储副主席费舍尔称升息将近，将避免升息损及全球经济。 瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)周六称，瑞士央行认为物价和工资陷入下行漩涡的 风险较低，而且认为瑞郎最近的“轻微”贬值有望继续。乔丹在国际货币基金组织(IMF)利 马会议间歇接受路透专访时再次承诺维持负利率，并在必要时干预汇市。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.75% 2015年8月25日降25基点 一年期贷款利率4.60% 2015年8月25日降25基点 台湾 重贴现率1.750% 2015年9月24日降12.5基点 担保放款融通利率2.125% 2015年9月24日降12.5基点 短期融通利率4% 2015年9月24日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.75% 2015年9月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 郑茵 审校 于春红)