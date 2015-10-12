澳洲股市：收低，上周连涨后投资人了结获利

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透悉尼10月12日 - 澳洲股市周一下跌0.9%，主因此前连续五个交易日强涨，将指数推高至六周高位后，投资人获利了结。
澳股指标S&P/ASX 200指数 收低46.79点至5,232.9点。上周五指标股指上扬1.3%，周线上扬4.5%创四年来最佳单周表现。
银行股和能源股为周一受挫最深的类股，但分析师预期卖压将有限，近期内大盘指数料在4,900-5,300点交投。 (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”