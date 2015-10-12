澳洲股市：收低，上周连涨后投资人了结获利

路透悉尼10月12日 - 澳洲股市周一下跌0.9%，主因此前连续五个交易日强涨，将指数推高至六周高位后，投资人获利了结。

银行股和能源股为周一受挫最深的类股，但分析师预期卖压将有限，近期内大盘指数料在4,900-5,300点交投。 (完)