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亚洲 | 2015年 10月 12日 星期一 14:06 BJT

台湾股市：随国际股市反弹收高1.5%，后市料盘整因景气未见明显好转

路透台北10月12日 - 台湾股市周一收升1.5%。分析师表示，随着国际股市的反弹，亚股普遍扬升，台股也明显收升；但分析师认为股市扶摇直上机率不高，料转而区间震荡，因景气尚未见明显好转。

台湾加权股价指数 收升1.51%，报8,573.72点；今日成交初值 为998.63亿台币，上交易日修正后为975.24亿。

国泰期货副总经理钱冠州说，台股随着国际股市扬升，权重股台积电 大涨，金融股也有所表现。

〞不过股市往上走有些压力，季线往下弯，而且第四季景气还不确定。〞他称。

台积电周一涨1.84%报138.5台币。金融保险类指数 则上涨0.95%。分析师认为，本周台股将在8,500点上下震荡。

上周台湾财政部公布9月出口连八个月衰退达14.6%，不但逊于市场预期，财政部更预估，第四季出口料仍维持负成长。

本地时间1349，MSCI亚太明晟指数 升0.58%，其中上海股市 涨幅高达3.2%。(完)

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