国际油市：美国活跃钻机数目下降提振油价上涨，关注中国贸易数据

在一年前的这周创下纪录高位1,609个以来，活跃钻机数(rig count)一周平均减少20个。

“当前的钻机数量反映出在2015年第二季到第四季之间，美国原油日均产量减少约25.5万桶。”高盛对该数据做出如此解读。

但高盛也指出，未完工矿井数量的急速减少，也可能意味着产能在今年晚些时候和明年会提高。

美国钻井开采活动的放慢已经推动西德克萨斯中质油(WTI)价格本月上涨约11%，较之8月触及的近期低点高出近30%，但仍比5月创下的今年高点低了20%。

“(油价)下跌风险正在减弱，因供应面的重整加快了步伐，但触底尚需一段时间...除非全球GDP开始回升，否则商品价格不太可能持续反弹，而目前尚未见到全球经济好转迹象。”巴克莱说道。（完）

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