美国利率：美联储2015年升息是“预期而非承诺”--联储副主席费舍尔

路透10月11日 - 美国联邦储备理事会(美联储)副主席费舍尔表示，联储的决策者仍有可能今年升息，但这是“一项预期，而非一个承诺”，如果全球经济发展令美国经济进一步脱离正轨，情况有可能改变。

“首次升息的时机以及随后对联邦基金目标利率的任何调整，都将关键取决于未来经济的发展，”费舍尔在秘鲁出席国际货币基金组织(IMF)大会间隙表示。

他表示，美国经济存在“相当大的不确定性”，特别是全球经济放缓对美国出口的拖累、油价下跌导致投资低迷以及他所说的美国就业增长近期出现“令人失望的”下降。

他觉得美国经济仍在创造足够多的就业，继续向美联储的充分就业目标迈进，通胀最终将也会上升。基于这样的看法，他表示美联储应该仍有可能在10月或12月迎来首次升息。

但他也警告称，美国目前受国际事件影响的可能性大于以往，中国等地的经济形势已经让联储推迟升息，此前外界普遍预测联储会在9月升息。

“目前我们尚不认为，近期这些情况对于美国经济的影响，会大到足以让政策轨迹发生明显改变，”他说。“尽管如此，近期的就业报告确实有些令人失望；和往常一样，我们正密切关注可能影响我们对经济前景看法的最新发展，以及经济前景所面临的风险。”

费舍尔表示，全球经济放缓的影响十分严重，不能忽略不计，联储不能对自己的计划作过多承诺。

他称，尽管美联储意图的不确定性本身会影响全球市场，“我们仍然承诺会针对我们的意图进行尽可能清晰的沟通--但不能超出事实的范围”。(完)