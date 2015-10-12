台湾债市：五年券104/13殖利率收高，因标售落于预估区间高位

* 104/13标售落于预估区间高位 * 养券需求仍在，交易盘涉入有限 * 明日104/12主交投料在1.15-1.20% 路透台北10月12日 - 台湾五年公债104/13 发行前交易殖利率周一收高。交易员表示，因中 午标售结果落于预估区间高位，且美债殖利率上扬、今日台股表现强势所致。 针对104/13标售结果，交易商认为，标售力道虽稍嫌偏弱，但养券需求仍在，甚至一向不涉猎短券的寿险 业也拿了5.71%筹码，以取代公债附买回(RP)、定存等利率更低的资产配置。但也因交易盘涉入有限，未来除 非进一步降息，否则104/13殖利率难脱区间整理格局。 “五年券不确定因素结束，接下来就看下旬10年增额券104/12R怎么开。”一位证券商交易主管说。 数位交易员预料，在23日10年增额券104/12R 开始发行前交易以前，台债恐难以脱离窒息量 的无感格局。一方面是柜买中心持券新规范的影响犹在，另一方面是纵然近期股市上涨不利债市，但无论基本 面以及资金面，仍对多方有利，多空因素交互影响下，殖利率仅能以盘待变。 “股市涨造成殖利率底部撑住，但因降息预期也弹不上去。”一位票券商交易员说。 一寿险业交易员认为，台债年底前大概都无法脱离流动性不足的困扰，除非美联储或景气有出人意表的变 化，否则只能继续靠标债来表态。 台湾央行周一表示，财政部委托标售的五年期公债104/13 A04113=TWO 得标利率为0.845%，符合于市场预 估的0.82-0.845%区间，发行金额为350亿台币。各行业的得标比重方面，银行业得标比重56.72%、证券业30.8 6%、票券业6.71%、保险业5.71%。 交易员预估，明日10年公债104/12期殖利率主要区间暂看在1.15-1.20%；五年公债104/13期发行前交易殖 利率主要区间则估在0.82-0.86%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +2.32 0.8422% 0.8300-0.8450% 45.00 本周国际重要经济数据和事件还有： 10/12(一)：美联储理事布雷纳德发表演说；亚特兰大联储总裁洛克哈特发表演说；美国芝加哥联储总裁 埃文斯发表演说；澳洲央行副总裁洛威发表演说；全球经济论坛(Global. Economic Symposium，GES)(至10月 14日)。 10/13(二)：圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演说；纽约联邦储备银行总裁杜德利主持纽约经济俱 乐部(The Economic Club of New York)的午餐会；欧洲央行执委会成员莫尔许发表演说；第五届经济合作暨 发展组织(OECD)全球论坛，演讲者包括：OECD秘书长葛利亚、前突尼西亚央行总裁与冰岛财经事务部长。 10/14(三)：美联储公布经济现况褐皮书；欧洲央行执委会成员莫尔许发表演说。 10/15(四)：美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表谈话；纽约联储总裁杜德利参加布鲁金斯学会举 行的“美联储该如何就适当的利率水平做出决定”活动；克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特发表演说；英国国 家统计局(ONS)举行季度经济论坛；欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表演说；欧洲理事会(European Council)会 议(至10月16日)。 10/16(五)：美国工业生产(较前月)；美国密西根大学消费者信心指数；外国购买美国公债(亿美元)。 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 104/12 没有成交 5 104/13 0.8422 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)