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亚洲 | 2015年 10月 12日 星期一 15:29 BJT

全球金市：黄金触及七周高位，因交易商押注美联储推迟升息

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价格 变动 涨跌%

现货金 1166.26 9.13 0.79

现货银 15.94 0.12 0.76

现货铂金 983.99 5.49 0.56

现货钯金 710.5 3 0.42

COMEX期金 1166 10.1 0.87

COMEX期银 15.955 0.137 0.87

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/高琦 审校 张荻)

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