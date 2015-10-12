亚洲橡胶：印尼明年橡胶产量料下滑，2015年料大致持平

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透雅加达10月12日 - 印尼主要橡胶团体周一表示，受到厄尔尼诺(圣婴)现象及森林火灾霾害影响，印尼橡胶产量明年料将下滑，但2015年产量预料持稳于320万吨。印尼为全球第二大橡胶生产国。
印尼预计将因厄尔尼诺现象而面临轻微乾旱，9月到12月期间可能恶化，而苏门答腊及加里曼丹的火灾，已经使东南亚许多地区笼罩雾霾。
虽然现在预测明年产量仍言之过早，但雾霾状态使种植户无法照料植株，缺乏日照及土壤干旱，都会影响橡胶产量。
“明年产量将会减少，但我们还在分析之中，”印尼橡胶协会主席Moenardji Soedargo向路透表示。“与去年相比，2015年产量差不多持平。”
他并称，由于国内需求增加，印尼今年橡胶出口量可能小跌至250万吨，低于2014年的260万吨。
Soedargo指出，印尼胶农受到胶价偏低的重创。受到中国经济成长放缓拖累，新加坡 及东京指标期胶 分别跌至2009年以来低位。(完) (编译 蔡美珍；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”