亚洲橡胶：印尼明年橡胶产量料下滑，2015年料大致持平

路透雅加达10月12日 - 印尼主要橡胶团体周一表示，受到厄尔尼诺(圣婴)现象及森林火灾霾害影响，印尼橡胶产量明年料将下滑，但2015年产量预料持稳于320万吨。印尼为全球第二大橡胶生产国。

印尼预计将因厄尔尼诺现象而面临轻微乾旱，9月到12月期间可能恶化，而苏门答腊及加里曼丹的火灾，已经使东南亚许多地区笼罩雾霾。

虽然现在预测明年产量仍言之过早，但雾霾状态使种植户无法照料植株，缺乏日照及土壤干旱，都会影响橡胶产量。

“明年产量将会减少，但我们还在分析之中，”印尼橡胶协会主席Moenardji Soedargo向路透表示。“与去年相比，2015年产量差不多持平。”

他并称，由于国内需求增加，印尼今年橡胶出口量可能小跌至250万吨，低于2014年的260万吨。

Soedargo指出，印尼胶农受到胶价偏低的重创。受到中国经济成长放缓拖累，新加坡 及东京指标期胶 分别跌至2009年以来低位。(完) (编译 蔡美珍；审校 张荻)