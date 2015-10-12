欧元债市：德债收益率狭窄区间波动，央行官员讲话突显政策分化前景

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
投资人担心，若美联储在2015年升息，将打击正在走下坡的新兴市场，而可能拖慢全球经济，一些人也担心，欧洲央行的第二回合刺激方案，效果可能不如第一回合。
全球主要央行政策路径及其影响的不确定性，令债市投资人无法确定全球收益率展望。
过去三周来，10年期德国公债收益率 大致陷于0.50-0.65%区间。周一时几近持平于0.62%。
“很可能又会再一次推出货币刺激措施，特别是欧元区或日本，而且可能只会短暂提振投资人信心，”Carmignac董事总经理Didier Saint-Georges称。
“债市没什么必要担心是否会出现经济衰退，”花旗分析师报告称。“需要有远远更大的通胀上升风险，才能惊动利率市场，”他们指出短期内并没有这个风险。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李春喜/蔡美珍；审校 张荻/王丽鑫)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选