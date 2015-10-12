欧元债市：德债收益率狭窄区间波动，央行官员讲话突显政策分化前景

投资人担心，若美联储在2015年升息，将打击正在走下坡的新兴市场，而可能拖慢全球经济，一些人也担心，欧洲央行的第二回合刺激方案，效果可能不如第一回合。

全球主要央行政策路径及其影响的不确定性，令债市投资人无法确定全球收益率展望。

过去三周来，10年期德国公债收益率 大致陷于0.50-0.65%区间。周一时几近持平于0.62%。

“很可能又会再一次推出货币刺激措施，特别是欧元区或日本，而且可能只会短暂提振投资人信心，”Carmignac董事总经理Didier Saint-Georges称。

“债市没什么必要担心是否会出现经济衰退，”花旗分析师报告称。“需要有远远更大的通胀上升风险，才能惊动利率市场，”他们指出短期内并没有这个风险。(完)

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