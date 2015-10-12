德国个股：宝马9月汽车销量增长7.8%，今年有望创销售纪录

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透柏林10月12日 - 宝马集团 周一表示，公司9月的汽车销量创下月度新高，归功于欧洲市场的强劲成长，鉴于此，宝马2015年料将实现年销售纪录。
宝马称，9月汽车销量增长7.8%至215,413辆。今年1-9月在欧洲市场的汽车销量增长10.3%，帮助抵消了中国市场增长下滑的影响。头九个月在中国的销售增长2%。
“展望第四季，新款宝马7系和X1车将在10月底面市，预计在美国Spartanburg的产能扩大后，可以近乎满足市场对更大型的宝马X车系的高需求，因此我们有望在2015年再创销售纪录。”宝马的销售和营销总监Ian Robertson表示。（完）
(编译 高琦 审校 王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”