路透伦敦10月12日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元继续在50/100和200日移动均线上方构建支撑，但需要升穿9月高位1.1470，才有望回升至8月一度触及的1.1700水平。支撑位料将出现在1.1220水平。

美元/日圆：依然表现平淡，阻力位接近过去几周波动区间上端121.00左右，支撑位仍为略低于118.80的近期波动区间低端。需要突破这些点位才能确定汇价接下来的走向。预计下探116.00可能性更大。

欧元/英镑：突破0.7430区域后，行进艰难。我们需要看到汇价升穿5月高位0.7485，才能确定继续上行态势。汇价似乎在上周低位0.7330处获得强力支撑。

英镑/美元：上周涨至1.5380为有利信号，或为英镑短线支撑位。我们需要看到汇价突破1.5425区域，才能说有望重返9月高位1.5630。任何回落需要维持在1.5220区域上方才能确保涨势，否则可能重新下探本月低点1.5110。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1382 1.1354 0.25 -5.91 1.2097

美元/日圆 120.18 120.25 -0.06 0.60 119.68

欧元/日圆 136.78 136.59 0.14 -5.81 144.77

美元/瑞郎 0.9611 0.9613 -0.02 -3.32 0.9941

英镑/美元 1.5359 1.5303 0.37 -1.37 1.5573

美元/加元 1.2910 1.2941 -0.24 11.12 1.1618

澳元/美元 0.7355 0.7331 0.33 -9.95 0.8168

新西兰元/美元 0.6727 0.6690 0.55 -13.72 0.7797

欧元/瑞郎 1.0940 1.0919 0.19 -9.03 1.2026

欧元/英镑 0.7409 0.7410 -0.01 -4.46 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3107 9.3119 -0.01 -1.04 9.4688

美元/挪威克朗 8.0703 8.0770 -0.08 8.01 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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