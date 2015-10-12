金属期市：伦铜上涨，供应下滑焦点刺激期锌续涨

“矿企减少供应，以及中国可能且继续推出刺激措施的信号是市场在一个月前开始建立多仓的原因。”

0745GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨1%至每吨5,345美元，上日上涨3%。

LME期锌 涨2.3%至每吨1,878.50美元，周五曾飙升10%，创10年来最大单日涨幅。上海期交所期锌 收涨4.3%。

沪铜 涨1.4%，期铅和期铝业亦上涨1.4%，期镍上涨2.3%。

两位颇具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员周五的讲话，强化了美联储主席叶伦发出的将在年底前升息的信息。

中国将在周二公布9月贸易数据，周三则公布通胀数据，若与预期差距甚大，可能将为本周定调。(完)

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