欧洲汇市：英镑兑美元升向两周高点，投资者押注美联储不会很快升息

但交易商称，鉴于整体通胀接近于零，围绕是否升息的争论可能在未来一个季度中变得更为强烈。英国9月通胀数据定于周二公布，同比升幅料仍为零。

英镑兑美元 涨0.35%至1.5361，距离上周五所及两周高位1.5382不远。美元指数 在三周低点附近徘徊。

欧元兑英镑 跌0.1%至0.7405英镑。

“英国央行政策制定者反复表示，他们仍计划在未来一年升息，这将有助英镑避免陷入长期走软，但如果通胀数据再现疲弱，可能也会令交易商警醒，英国央行至少要等到2016下半年才会升息，”FXTM首席市场策略师Jameel Ahmad称。

不过，英国经济的表现有望强于其它主要经济体，这一因素应该能给英镑带来帮助。(完)

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