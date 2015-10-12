《路透晚报》--10月12日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：休市

--中国股市：沪综指放量收升3.3%创逾一个半月新高，市场信心逐步修复

中国股市沪综指周一大幅收升3.3%至逾一个半月新高。分析师指出，今日市场呈现普涨格局，量能同步放大，个股表现活跃。沪综指收报3,287.66点，涨104.51点或3.28%；此前收盘高点为2015年8月21日3,507.74点；上证A股今日成交4,346亿元人民币，较上日成交2,560亿元放大近七成，创近一个半月高位。

--香港股市：恒生指数收高1.2%，因内地股市劲升及美国升息疑虑减弱

香港股市收高，延续近日涨势，中国市场重新走强，以及美国央行短期内不会升息的期望，令投资人信心获得支撑。恒生指数收高1.2%，至22,730.93点。恒生国企指数上涨1.3%至10,538.19点。

--汇市：美元在三周低位附近徘徊，美联储年底是否升息仍存疑

美元兑一篮子主要货币在三周低位附近徘徊，因外界怀疑美联储年底前是否会升息。FED副主席费舍尔(Stanley Fischer)是最新一名央行官员，对12月升息机率发表模棱两可的谈话。美元指数日内跌0.1%至94.73，仍接近上周五触及的9月18日以来低点94.692。

--欧元债市：德债收益率狭窄区间波动，央行官员讲话突显政策分化前景

德国公债收益率(殖利率)持稳，央行官员们的讲话暗示，美国和欧洲今年稍晚的货币政策仍可能分化，使债市表现出分裂。欧洲央行总裁德拉吉称，准备调整万亿欧元购债计划的规模、构成和期限。美国纽约联储总裁杜德利等官员讲话暗示，美国今年仍可能升息。10年期德国公债收益率几近持平于0.62%，过去三周来大致陷于0.50-0.65%区间。

--国际油市：美国活跃钻机数目下降提振油价上涨，关注中国贸易数据

油价上涨，因美国活跃钻机数目连续第六周下降。投资者在等待中国本周稍晚公布的贸易数据，以判断中国经济是否进一步放缓。0840 GMT，西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶49.90美元，较上日结算价上涨0.27美元。布兰特原油期货上涨0.44美元，报每桶53.09美元。

--全球金市：黄金触及七周高位，因交易商押注美联储推迟升息

金价跃升至七周高位，受助于美元走软及美联储今年不会升息的预期。0843GMT，现货金略微削减涨幅，报每盎司1,163.65美元，盘中稍早攀升至1,166.60美元，为8月24日以来最高。

--金属期市：伦铜上涨，供应下滑焦点刺激期锌续涨

伦敦期铜涨至逾三周高位附近，此前嘉能可削减产量刺激金属人气，而且美国似乎将推迟升息。0845GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.84%至每吨5,339.50美元。上海期交所期铜收涨1.4%，沪镍上涨2.3%，沪锌涨4.3%。