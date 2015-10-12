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亚洲 | 2015年 10月 12日 星期一 17:10 BJT

《台湾央行冲销一览表》上周存单发行余额净增370亿台币

路透台北10月12日 - 台湾央行上周的定期存单发行余额净增370亿台币，上周四的央行存单未到期余额为
7兆(万亿)2,843.7亿台币。 
   
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看   
 日期    到期量(亿)     发行量(亿)      增加/减少(亿)
   10/5       3,833.00        4,201.00              368
   10/6          5,732        5,776.00               44
   10/7       2,352.50        2,288.50              -64
   10/8       2,398.50        2,420.50               22
 总计        14,316.00       14,686.00              370
 日期    91天期发行量(亿)       182天期发行量(亿)
   10/5                     12                       2
   10/6                     77                      21
   10/7                     31                       7
   10/8                      9                       5
 总计                      129                      35
 (完)

 (记者 高洁如; 审校)

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