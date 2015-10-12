《台湾央行冲销一览表》上周存单发行余额净增370亿台币

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月12日 - 台湾央行上周的定期存单发行余额净增370亿台币，上周四的央行存单未到期余额为 7兆(万亿)2,843.7亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 10/5 3,833.00 4,201.00 368 10/6 5,732 5,776.00 44 10/7 2,352.50 2,288.50 -64 10/8 2,398.50 2,420.50 22 总计 14,316.00 14,686.00 370 日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿) 10/5 12 2 10/6 77 21 10/7 31 7 10/8 9 5 总计 129 35 (完) (记者 高洁如; 审校)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”