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亚洲 | 2015年 10月 13日 星期二 08:00 BJT

台湾货币市场：10月13日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北10月13日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期1,937.5亿台币。    
    
    **紧缩因素：    
    --央行料发行存单。   
    --Morgan Stanley发行2.5亿美元国际债，年期30年期。
    ---------------------------------------------------------------
    (本提存期)
    
    宽松因素：
    --央行存单到期 3兆(万亿)7,788.9亿台币：   
                   10/14             4,817.5亿台币
                   10/15             5,903.8亿台币
                   10/16               572.5亿台币
                   10/19               524.0亿台币
                   10/20             5,479.5亿台币
                   10/21             1,458.3亿台币
                   10/22             1,917.5亿台币
                   10/23               646.5亿台币
                   10/26                53.0亿台币
                   10/27                31.0亿台币
                   10/28             5,270.5亿台币
                   10/29             1,236.2亿台币
                   10/30               262.6亿台币
                   11/02             2,727.0亿台币
                   11/03             6,889.0亿台币
         
    --公债还本付息共25.556725亿台币。
  10/15          102甲11期2息            3.75亿台币
  10/15          103甲15期1息        4.306725亿台币
  10/19           90甲7期14息            17.5亿台币
    --月底军公教薪饷拨款。

    紧缩因素：    
    --10/14：中央银行发行两年期定存单，金额300亿台币，13日标售。   
    --10/15：财政部发行104/13期五年公债，金额预定350亿台币，12日标售。 
    --10/26：财政部发行104/14期20年公债，金额预定300亿台币，21日标售。   
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
     
    注：*表新增或更新。(完)       

 (记者 高洁如; 审校 董永年)

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