欧洲央行：现在决定是否采取更多刺激措施还为时过早--执委科尔

路透法兰克福10月12日 - 欧洲央行执委科尔周一表示，尽管欧洲区通胀率变为负值，但欧洲央行现在决定扩大或延长其资产购买计划还为时过早。

尽管欧洲央行每月购买600亿欧元资产的计划已实施了六个月，但欧元区9月整体通胀转为负值，这促使一些市场参与者猜测，欧洲央行可能会扩大或者延长该计划。

科尔在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时称，虽然欧洲央行准备在必要时采取行动，但现在做出任何决定都为时过早。

“如果有必要采取任何行动，我们将需要做好准备，”科尔在秘鲁利马参加20国集团(G20)会议时说，“但现在就做出判断还为时尚早。”

他说，欧元区经济正在复苏，尽管步伐温和，最大的下行风险来自其他地区，尤其是新兴市场。

“我们看到的是欧元区经济正在稳步复苏，”科尔说。