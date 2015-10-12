欧洲央行：现在决定是否采取更多刺激措施还为时过早--执委科尔

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透法兰克福10月12日 - 欧洲央行执委科尔周一表示，尽管欧洲区通胀率变为负值，但欧洲央行现在决定扩大或延长其资产购买计划还为时过早。
尽管欧洲央行每月购买600亿欧元资产的计划已实施了六个月，但欧元区9月整体通胀转为负值，这促使一些市场参与者猜测，欧洲央行可能会扩大或者延长该计划。
科尔在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时称，虽然欧洲央行准备在必要时采取行动，但现在做出任何决定都为时过早。
“如果有必要采取任何行动，我们将需要做好准备，”科尔在秘鲁利马参加20国集团(G20)会议时说，“但现在就做出判断还为时尚早。”
他说，欧元区经济正在复苏，尽管步伐温和，最大的下行风险来自其他地区，尤其是新兴市场。
“我们看到的是欧元区经济正在稳步复苏，”科尔说。
“诚然，根据我们的判断和分析，风险来自外部。”(完) (翻译 汪红英； 审校 张荻)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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