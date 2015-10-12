更新版 1-中国汇市：人民币收盘劲扬创逾两月新高，但持续性仍待观察

* 在岸和离岸均大涨，在岸收盘创逾两个月新高 * 中间价续创两个月新高 * 人民币空头持续离场，汇率贬值预期减轻 * 汇价上涨基础仍不稳固，反弹持续性有待观察 (新增收盘报价及更多评论) 路透上海/北京10月12日 - 人民币兑美元即期 周一大涨逾两百点，收盘创逾 两个月新高，收盘点位更是高出811汇改当日收盘价一个点子，中间价亦续刷新两个月新高 。交易员称，国际美元整体偏弱，而离岸CNH空头继续离场，同时市场对中国经济的悲观预 期亦有所淡化，股市企稳回升，风险偏好回暖，均帮助人民币反弹，但持续性仍需观察。 他们并指出，10月以来离岸CNH 亦稳中走升，与在岸表现基本同步，今日亦最 多急升逾200点，亦创811汇改来新高，两地现几无价差；人民币空头的不断离场短期内可能 会继续小幅推高汇价，但汇价上涨基础仍不稳固，长期仍需看经济基本面是否会明显改善。 “短期反弹可以理解，人民币贬值预期没那么强了，现在也没什么技术位判断，但经济 基本面还是有些困难的，我觉得不太可能这么持续地涨。”一中资行交易员表示。 在岸人民币即期盘中连破6.34、6.33和6.32关口，最高升至6.3187元。 交易员指出，从基本面看目前还不支持人民币中期走强，但美元有继续寻底的需求。另 一方面，即将进入中国宏观数据发布季，人民币汇价上涨亦反映市场预期贸易向好，明日公 布的贸易顺差可能比较大。 对于近期成交量持续维持“低位”，交易员认为，此前因为贬值预期过甚，恐慌带来的 情绪性交易导致成交持续上升，“正常应该就是这么多，两三百亿甚至五百亿（美元）的日 成交是不正常的。” 中资行一交易员亦指出，监管层出其不意地进行汇改，境内外市场出现一个整理的过程 是很正常的，在这个时期，技术面的分析失去作用，市场的自然波动率相应会下降。 中国央行副行长易纲在国际货币基金组织（IMF）秘鲁利马年会上表示，人民币不存在 长期贬值的基础，未来人民币汇率形成机制改革会继续朝着市场化的方向迈进，人民币汇率 将更具有弹性，双向地浮动，保持在合理均衡的水平上基本稳定。 全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周一在三周低位附近徘徊，因外界怀疑美国联邦 储备理事会(美联储/FED)年底前是否会升息。 中国外汇交易中心周一更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3201。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率 。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.323 6.3453 0.35% 中间价 6.3406 6.3493 0.14% 成交额 146.92亿美元 125亿美 元 日内波动幅度(pips) 200 日高6.31 日低6.3387 87 今年以来升贬幅度 -1.88% 2005年汇改以来升贬幅度 30.90% 1年期美元/人民币掉期<CN +1,150 Y1Y=CFXS> 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.321 6.3349 一年期NDF <CNY1YNDFO 6.4985 6.524 R=> 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋/李文科; 审校 林高丽)