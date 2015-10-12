更新版 1-中国反腐：国资委原主任蒋洁敏一审被判16年，没收个人财产100万

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路透北京10月12日 - 新华社周一报导称，湖北汉江中院今日公开宣判国务院国有资产监督管理委员会原主任蒋洁敏受贿、巨额财产来源不明、国有公司人员滥用职权案，一审判处有期徒刑16年，并处没收个人财产人民币100万元人民币。

“同时，对蒋洁敏受贿、巨额财产来源不明的财物和滥用职权使他人获取的非法利益予以追缴，上缴国库。蒋洁敏当庭表示服判，不上诉。”报导称。

法庭经审理查明，2004年至2013年，被告人蒋洁敏利用职务便利，为他人在项目建设、职务调整等事项上谋取利益，收受贿赂折合人民币1,403.9073万元；截至2013年8月31日，蒋洁敏个人和家庭财产、支出明显超过其个人和家庭合法收入，对于差额部分中的1,476.6174万元的巨额财产不能说明来源。

此外，在2004年至2008年，蒋洁敏在周永康指使或授意下，违反规定，为他人开展经营活动提供帮助，致使国家利益遭受特别重大损失。

蒋洁敏2011年起出任中国石油集团董事长，直至2013年3月出任国务院国资委主任；但半年之后，也即是2013年9月因涉嫌严重违纪，被中共中央纪委调查。他也是十八大之后第一位接受调查的中央委员。