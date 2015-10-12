中国新债：贵州定向发行101.83亿一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海10月12日 - 中国贵州省财政厅周一公告，今日采用定向承销方式发行了总额101.827亿元人民币的地方政府债，其中一般债券58.0504亿元，专项债券43.7766亿元，各期限利率均较下限上浮15%。

一般债券期限包括三、五、七和10年四个期限，中标利率3.33%、3.47%、3.71%和3.69%，对应发行规模为11.6101亿元、17.4151亿元、17.4151亿元和11.6101亿元。

专项债包括五年、七年和10年三个期限，利率定位与一般债相同，发行量依次为21.8884亿元、8.7553亿元和13.1329亿元。

从此前已公布的地方债定向发行情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海和厦门上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)