CNH动态：人民币离岸价格创8.11汇改来新高，贬值预期有所淡化

路透香港10月12日 - 离岸人民币兑美元周一延续强势，一度走升逾0.3%，创下8.11新汇改以来新高，近几个交易日走势均强于与在岸汇率，价差保持倒挂，但已从上百点逐步收窄至20个点子左右，近期市场情绪乐观，人民币贬值预期短期有所淡化。

“近几日CNH下行（升值）压力不小，看明天中国进出口贸易数据，我认为最近有机会试一下6.30这个关键点位，”一位中资银行香港交易员称，市场目前关注中共十八届五中全会中有关经济方面的政策出台，加上近日美元指数在走弱，因此CNH已连续一周都强势于CNY(在岸人民币)市场了。

另一位境内中资银行交易人士则认为，“人民币近期贬值预期有所淡化，市场情绪乐观，但乐观只是短期，长期仍不敢松懈，估计明天贸易数据较弱，但顺差仍较大。”

自10月7日起，离岸人民币连续四个交易日走升，在买需小增、市场情绪转为乐观、人民币空头平仓等多重因素作用下，今日一度飙升至6.3160的“8.11”汇改来最高位，境内外价差一度消失，全天已逐渐缩窄倒挂至20个点子内。

中国央行副行长易纲周五于智利举行的IMF会议上发表声明称，持续贬值不符合经济基本面，人民币贬值后更贴近市场，相信随着这些改革措施的完成，人民币可以满足纳入SDR篮子的操作要求。

新华社周一报导称，中国共产党十八届五中全会定于10月26-29日召开，主要议程是研究关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划(2016-2020年)的建议。

本地时间17：45分，离岸人民币现汇 报6.3222，较上日涨176个点子或0.28%。盘中一度冲高至6.3160，同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.4985/5035，上日收盘在6.5240，涨0.39%。

人民币兑美元即期 周一大涨逾两百点，收盘创逾两个月新高，收盘点位更是高出811汇改当日收盘价一个点子，中间价亦续刷新两个月新高 。交易员称，国际美元整体偏弱，而离岸CNH空头继续离场，同时市场对中国经济的悲观预 期亦有所淡化，股市企稳回升，风险偏好回暖，均帮助人民币反弹，但持续性仍需观察。

多数新兴亚币周一走高，因为在美国今年是否升息的疑虑升温之际美元全线走软。（完）