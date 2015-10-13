台湾债市：五年券殖利率放量收低，经济基本面不佳吸引买盘涌入

* 五年券殖利率放量收低，经济不佳吸引买盘进驻

* 104/13交投热络，因风险低短、长期投资皆宜

* 明日104/13区间在0.800-0.860%

路透台北10月13日 - 台湾五年公债104/13 殖利率周二放量收低。交易员指出，目前市场资金非常宽松，短率下行压力未除，且台湾经济基本面不佳对债市有利，吸引买盘涌入。

他们表示，在9月下旬央行降息后，市场估第四季仍有降息可能，加上五年券风险相对较低，吸引包括银行和证券商等买盘进驻；惟短线殖利率大幅走低机率低，料在0.800%应有支撑。

〞最近短率有稍稍往下，对债市有利，大家手上不能没有东西，殖利率有上来就买一点，反正送礼自用两相宜。〞一位交易员说。

他称，因五年券的风险较低，大家趁殖利率上来买入，倘若殖利率下来就送给别人(获利了结)；反之则当长期投资均立于不败之地。

一位大型商银及两位大型券商交易员均指出，今天五年券成交量明显扩增，除标售后部位调整外，主要是今天殖利率波幅较大，交易员态度转趋积极，且过去近半个月大家几乎没怎么做交易，报表也几乎挂零，因此借机活动筋骨、做做交易。

在104/12期 方面，今天殖利率微扬1.6基点，收在1.1820%，创10年券殖利率逾三周收盘新高；此前高在9月24日的1.1900%，成交量则仅7.5亿台币。

台湾央行周一受财政部委托标售的五年期公债104/13得标利率为0.845%，符合市场预估的0.82-0.845%区间，发行金额为350亿台币。

交易员预估，明日10年公债104/12期殖利率主要区间暂看在1.16-1.21%；五年公债104/13期发行前交易殖利率主要区间则估在0.800-0.860%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期

5 104/13 -1.89 0.8233% 0.8212-0.8435% 137.00

本周余日国际重要经济数据和事件有：

10/13(二)：圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演说；纽约联邦储备银行总裁杜德利主持纽约经济俱乐部(The Economic Club of New York)的午餐会。

10/14(三)：美联储公布经济现况褐皮书；欧洲央行执委会成员莫尔许发表演说。

10/15(四)：美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表谈话；纽约联储总裁杜德利参加布鲁金斯学会举行的“美联储该如何就适当的利率水平做出决定”活动；克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特发表演说；英国国家统计局(ONS)举行季度经济论坛；欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表演说；欧洲理事会(European Council)会议(至10月16日)。

10/16(五)：日本央行总裁黑田东彦发表讲话；英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯在企业峰会上发表演说；欧洲央行执委科尔发表讲话。

30 104/11 没有成交

20 104/14 1.8750

10 104/12 1.1820

5 104/13 0.8233

3 104/1 没有成交