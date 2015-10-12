中国债市：南京雨润食品称18日将到期的13亿中票，到期兑付存不确定性

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海10月12日 - 中国南京雨润食品有限公司周一公告，该公司将于18日到期的13亿元人民币三年期中期票据，本息兑付存在不确定性。因公司董事祝义财被执行指定居所监视居住，间接影响生产经营。
债市近期违约风险不断，此前光伏制造商--英利绿色能源 旗下保定天威英利新能源曾公告，由于连续亏损，其将于周二(13日)到期的10亿元中票或无法如期兑付。
南京雨润食品表示，尝试通过现金流补充计划，例如冷库售后回租、新增发行债券、寻求战略合作者以及各种筹资途径，但均存在不同程度的困难，补充资金到位时间可能与债券偿还时间存在错配，该期中票本息兑付仍存在风险。
是次所涉及中票12雨润MTN1 为南京雨润食品2012年所发行，期限三年，票面利率5.49%。应付本息金额13.7137亿元。当前最新主体和债项评级均为AA，主承销商为中国银行和中信银行。
公司表示，由于受中国高端餐饮及肉类消费市场疲软、经营竞争加剧、生产成本上升等因素影响，今年上半年经营亏损金额为4亿元。
祝义财是南京雨润食品与在香港上市的雨润食品 共同重要股东。后者曾公告，祝义材自3月下旬被内地检察机关在中国境内执行指定居所监视居住。 (完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”