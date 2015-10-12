中国金融：八家银行今日首发29亿元自贸区跨境同业存单，期限均为三个月

路透上海10月12日 - 中国外汇交易中心周一公告，工商银行 上海分行等八家机构，今日发行首批上海自由贸易试验区跨境同业存单，总额29亿元人民币，期限均为三个月。

是次自贸区同业存单均为公开发行，采用报价发行方式。由于不同主体信用评级差异，发行利率有所不同。其中工行、农行 、中行 、建行 上海分行参考收益率同为3.05%。

光大银行 、招行 上海分行和浦发银行 上海自贸区分行的发行报价均为3.10%，华瑞银行的发行报价略高，为3.30%。

上述发行人同业存单发行量从2亿元至5亿元不等，全天共有15家机构参与了认购，其中包括六家境外机构。首批自贸区同业存单将于周二(13日)上市交易。

此前上述八家银行发布的自贸区同业存单发行计划显示，今年发行额度总计为250亿元。

央行上海总部日前下发上海自贸区跨境同业存单操作指引，允许符合条件的存款金融机构在自贸区内发行本外币同业存单，其中规定单期发行金额不得低于2,000万元，单笔最低认购额度应不低于1,000万元。 (完)

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