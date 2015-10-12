重温稿-《中国新债预测》国开五期新债定价低于二级，市场情绪乐观需求料旺盛

* 招标品种：国开行1/3/5/7/10年固息债

* 期限及招标金额：1/3/年30亿元；5/7年40亿元；10年80亿元

* 招标时间: 1/3/5年：10月13日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

* 受访人数: 11位(银行、券商)

* 预测区间：2.48%-2.63%；3.13%-3.25%；3.35%-3.44%；3.60%-3.75%；3.55%-3.65%

* 预测均值: 2.55%；3.20%；3.40%；3.67%；3.60%

路透上海10月12日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行1-10年五期债。路透调查显示，经济数据预期不佳、货币政策偏松基调仍在，现券向暖势头不改，机构对一级招标情况亦较乐观，整体定位低于二级市场。

“最近二级势头不错，一级还是往低了看吧，国开债需求不会差，”上海一银行交易员表示。

市场翘首企盼的周末政策放松未至，中国银行间债市周一长债收益率和利率互换小降，短端走势平稳；上周五涨势强劲的国债期货今日续涨，但幅度明显收窄，其中五年期主力合约成交近2万手，交投依旧活跃。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为2.7137%、3.2484%、3.4541%、3.7156%和3.6476%。

上述五期债为该行19期 、17期 、20期 、16期 和18期 的增发债，票面利率依次是2.50%、3.26%、3.46%、3.94%和3.74%。

具体发行条款如下：

2015年第19、17、20、16和18期增发债

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发行上限 1/3年30亿元；5/7年：40亿元；10年：80亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：10月13日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

招标方式 单一价格(荷兰式)；

缴款日 10月15日

起息日 1年/5年：9/24；3年：8/27；7年：7/10；10年：9/10

分销期 10/14-10/15

上市日 10月19日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%