重温稿-中国债市：南京雨润食品称18日将到期的13亿中票，到期兑付存不确定性

路透上海10月12日 - 中国南京雨润食品有限公司周一公告，该公司将于18日到期的13亿元人民币三年期中期票据，本息兑付存在不确定性。因公司董事祝义财被执行指定居所监视居住，间接影响生产经营。

债市近期违约风险不断，此前光伏制造商--英利绿色能源 旗下保定天威英利新能源曾公告，由于连续亏损，其将于周二(13日)到期的10亿元中票或无法如期兑付。

南京雨润食品表示，尝试通过现金流补充计划，例如冷库售后回租、新增发行债券、寻求战略合作者以及各种筹资途径，但均存在不同程度的困难，补充资金到位时间可能与债券偿还时间存在错配，该期中票本息兑付仍存在风险。

是次所涉及中票12雨润MTN1 为南京雨润食品2012年所发行，期限三年，票面利率5.49%。应付本息金额13.7137亿元。当前最新主体和债项评级均为AA，主承销商为中国银行和中信银行。

公司表示，由于受中国高端餐饮及肉类消费市场疲软、经营竞争加剧、生产成本上升等因素影响，今年上半年经营亏损金额为4亿元。