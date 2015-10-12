马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受马币下跌提振

马来西亚棕榈油总署(MPOB)的数据显示，9月库存水平创纪录最高，而产量较8月放缓。船货验证机构ITS周六称，马来西亚10月1-10日棕榈油出口较上月同期下降11.25%。

鉴于棕榈油价格已在每吨2,234马币支撑位附近企稳，接下来可能涨至2,349马币，路透大宗商品和能源市场的技术市场分析师王涛称。