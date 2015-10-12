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亚洲 | 2015年 10月 12日 星期一 19:25 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受马币下跌提振

“出口数据表现不太好，所以可能抑制涨势，”该交易员补充称。

今日成交量为39,122口，一口25吨，高于日均成交量35,000口。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)的数据显示，9月库存水平创纪录最高，而产量较8月放缓。船货验证机构ITS周六称，马来西亚10月1-10日棕榈油出口较上月同期下降11.25%。

马币(林吉特) 走软帮助提振棕榈油价格，周一兑美元跌至4.1360。

鉴于棕榈油价格已在每吨2,234马币支撑位附近企稳，接下来可能涨至2,349马币，路透大宗商品和能源市场的技术市场分析师王涛称。

美国12月豆油合约 涨1%，而大连商品交易所1月豆油合约 涨2.4%。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张荻/刘秀红；审校 张涛)

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