马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受马币下跌提振

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“出口数据表现不太好，所以可能抑制涨势，”该交易员补充称。
今日成交量为39,122口，一口25吨，高于日均成交量35,000口。
马来西亚棕榈油总署(MPOB)的数据显示，9月库存水平创纪录最高，而产量较8月放缓。船货验证机构ITS周六称，马来西亚10月1-10日棕榈油出口较上月同期下降11.25%。
马币(林吉特) 走软帮助提振棕榈油价格，周一兑美元跌至4.1360。
鉴于棕榈油价格已在每吨2,234马币支撑位附近企稳，接下来可能涨至2,349马币，路透大宗商品和能源市场的技术市场分析师王涛称。
美国12月豆油合约 涨1%，而大连商品交易所1月豆油合约 涨2.4%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张荻/刘秀红；审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”