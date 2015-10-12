国际油市：亚洲柴油及航煤裂解价差持稳，马来西亚现货供应持续

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
消息人士补充称，印度Essar Oil卖出一批发货期为11月的船货，但在国内需求上升影响下，当月印度出口料将下降。
“节日季将至，而且部分邦将举行选举，所以(国内)需求会上升，”一位驻印度的消息人士称，指的是11月的印度教节日排灯节。
业内消息人士称，越南Petrolimex买进两批各3.5万吨的500ppm含硫柴油船货，船期为11月前半月，分别来自马来西亚和泰国，较新加坡现货报价升水40-60美分。
据公司消息人士称，台湾中油计划在11月永久关闭旗下日加工量22万桶的高雄炼厂。
约旦出现部分现货需求。一份标购文件显示，Jordan Petroleum Refinery Company寻求11月发货的逾110万桶柴油。
新加坡石油和大宗商品交易商Tanstarr Group称，该公司已与俄罗斯Gazprom Neft子公司JSC Gazpromneft-Aero签署一项长期合同，将在2015年10月到2016年12月期间交付价值3亿美元的航煤。
新加坡现货方面有两笔柴油成交，没有航煤交易。
道达尔向来宝集团出售15万吨500ppm含硫柴油，船期为10月27-31日，较10月26-30日新加坡现货均价每桶贴水10美分。
道达尔向托克(Trafigura)出售25万吨500ppm含硫柴油，船期为11月3-7日，较新加坡现货报价每桶贴水25美分。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”