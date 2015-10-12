国际油市：亚洲柴油及航煤裂解价差持稳，马来西亚现货供应持续

消息人士补充称，印度Essar Oil卖出一批发货期为11月的船货，但在国内需求上升影响下，当月印度出口料将下降。

“节日季将至，而且部分邦将举行选举，所以(国内)需求会上升，”一位驻印度的消息人士称，指的是11月的印度教节日排灯节。

业内消息人士称，越南Petrolimex买进两批各3.5万吨的500ppm含硫柴油船货，船期为11月前半月，分别来自马来西亚和泰国，较新加坡现货报价升水40-60美分。

据公司消息人士称，台湾中油计划在11月永久关闭旗下日加工量22万桶的高雄炼厂。

约旦出现部分现货需求。一份标购文件显示，Jordan Petroleum Refinery Company寻求11月发货的逾110万桶柴油。

新加坡石油和大宗商品交易商Tanstarr Group称，该公司已与俄罗斯Gazprom Neft子公司JSC Gazpromneft-Aero签署一项长期合同，将在2015年10月到2016年12月期间交付价值3亿美元的航煤。

新加坡现货方面有两笔柴油成交，没有航煤交易。

道达尔向来宝集团出售15万吨500ppm含硫柴油，船期为10月27-31日，较10月26-30日新加坡现货均价每桶贴水10美分。

道达尔向托克(Trafigura)出售25万吨500ppm含硫柴油，船期为11月3-7日，较新加坡现货报价每桶贴水25美分。 (完)

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