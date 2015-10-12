中国反腐：四川省委原副书记李春城一审判13年，没收财产100万--法院

湖北咸宁市中院官方微博表示，该院认为李春城行为已构成受贿罪和滥用职权罪；同时，对受贿罪，李春城具有如实供述罪行、重大立功等情节，依法从轻处罚；对滥用职权罪，其有自首等情节，予以减轻处罚。

李春城曾担任成都市市委书记，并在中共十八大上当选中央委员会候补委员。其于2012年由于涉嫌严重违纪，被免去领导职务。今年初，中国最高人民检察院公布，对四川省委原副书记李春城、国务院国有资产监督管理委员会原主任蒋洁敏两起涉嫌犯罪案件的侦查已终结，由湖北检察机关分别提起公诉。（完） (发稿 李贺; 审校 林高丽)