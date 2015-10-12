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亚洲 | 2015年 10月 12日 星期一 19:35 BJT

中国反腐：四川省委原副书记李春城一审判13年，没收财产100万--法院

路透北京10月12日 - 中国湖北省咸宁市中级人民法院周一公开宣判，四川省委原副书记李春城犯受贿罪和滥用职权罪，被判处有期徒刑13年，并处没收个人财产人民币100万元。

湖北咸宁市中院官方微博表示，该院认为李春城行为已构成受贿罪和滥用职权罪；同时，对受贿罪，李春城具有如实供述罪行、重大立功等情节，依法从轻处罚；对滥用职权罪，其有自首等情节，予以减轻处罚。

咸宁市中院表示，李春城当庭表示服从法院判决，不上诉。

当日，中国中央电视台（CCTV）“央视新闻”微博周一称，湖北汉江中院今日公开宣判国务院国有资产监督管理委员会原主任蒋洁敏受贿、巨额财产来源不明、国有公司人员滥用职权案，一审判处有期徒刑16年，并处没收个人财产人民币100万元人民币。

李春城曾担任成都市市委书记，并在中共十八大上当选中央委员会候补委员。其于2012年由于涉嫌严重违纪，被免去领导职务。今年初，中国最高人民检察院公布，对四川省委原副书记李春城、国务院国有资产监督管理委员会原主任蒋洁敏两起涉嫌犯罪案件的侦查已终结，由湖北检察机关分别提起公诉。（完） (发稿 李贺; 审校 林高丽)

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