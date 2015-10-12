欧洲汇市：英镑/美元升向近两周高点，因押注美联储推迟升息使美元走低

路透伦敦10月12日 - 英镑兑美元周一升向两周高点，因投资者愈发认为美联储不会很快升息，由此削减看多美元的押注。

虽然有关英国升息时间的预期被推迟到2016年晚些时候，但英国央行总裁卡尼近期表示，英国并不一定要等到美国升息后才会跟进行动，这番表态给英镑带来支撑。

英国央行货币政策委员会(MPC)里有名的鹰派成员威尔(Martin Weale)在周一演说时表示，初步迹象显示英国企业信心改善导致生产率上涨，凸显就业市场逐渐收紧。

但交易商称，鉴于整体通胀接近于零，围绕是否升息的争论可能在未来一个季度中变得更为强烈。英国9月通胀数据定于周二公布，预计同比和环比均为持平。

英镑兑美元 涨0.3%，至1.5360美元，距离上周五所及两周高位1.5382不远。美元指数 在三周低点附近徘徊，美联储副主席费舍尔最新的言论和其他官员不一致，为美联储可能在12月升息带来不确定性。

欧元兑英镑 跌0.1%，报0.7405英镑。

“英国央行政策制定者反复表示，他们仍计划在未来一年升息，这将有助英镑避免陷入长期走软，但如果通胀数据再现疲弱，可能也会令交易商警醒，英国央行至少要等到2016下半年才会升息，”FXTM首席市场策略师Jameel Ahmad称。