《全球汇市》美元指数触及三周低位，因对美国今年升息存疑

* 欧元保持在1.14美元以下，澳元兑美元触及八周高位

* 美联储副主席费舍尔称12月升息是“一个预期，不是一个承诺”

* 亚特兰大联储总裁洛克哈特称美联储升息将取决于经济数据表现

* 今日为美国联邦假期，市场交投清淡

路透纽约10月12日 - 美元周一几无变动，此前美元兑一篮子主要货币触及三周低位，因在全球经济不断走弱的情况下，投资者怀疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)会否在今年稍晚升息。

美国短期利率留守在其近期交投区间的低端，令美元走弱，尤其是兑欧元。美元兑欧元所处的水准较3月触及的今年高位低近0.10美元。

美国市场交投清淡，因今日是美国联邦假期。

多数美联储官员近几日都曾表示，美联储仍可能在今年升息。美联储在9月维持利率不变，因全球经济面临风险和金融市场走势震荡。

美联储将在10月27-28日举行下次政策会议，且将在12月召开今年最后一次的政策会议。

路透访查的分析师预计可能在12月会议上升息，但利率期货走势暗示交易商预计更有可能在明年3月。

“目前市场预计美联储将在10月会议上按兵不动。我们将看看12月会议的决定如何，”4Cast Ltd.分析师Robert Zukowski说。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一称，尽管10月会议上美联储可能有足够的数据考虑是否升息，但12月会议上美联储将有“更多的”数据可供考虑。

美联储副主席费舍尔在周日表示，12月升息是“一个预期，不是一个承诺”。

美元指数 降至三周低位94.619，之后回升至94.832，较周五尾盘几无变动。

美元兑日圆 下滑0.2%，报119.96日圆，欧元兑美元 小涨0.1%，报1.1363美元，此前触及三周高位1.1396美元。

不确定美国是否在今年升息，令新兴市场和商品相关货币兑美元在近几周反弹。

“美元兑欧元和日圆将进一步走弱，但这两种货币主要跟随汇市走势。更大的跌幅将集中在(美元兑)新兴市场货币，”加拿大满地可银行驻伦敦的策略师Stephen Gallo说。