美国股市：道指连升七日，焦点转向美国企业季报

* 道指连升第七日

* 易安信电脑系统股价上涨，因戴尔出巨资收购

* 能源股下跌，因油价下滑

* 道指小涨0.28%，标准普尔500指数上升0.13%，Nasdaq指数攀升0.17%

路透10月12日 - 美国股市周一小幅上涨，公用事业股攀升抵销能源股下跌带来的压力，投资者对美国企业第三季业绩的表现仍感焦虑。

道指连升第七日，由UnitedHealth Group 领涨，该股攀升2.7%，报122.51美元。

多家大型美国银行和其他公司将在本周公布业绩，投资者关注企业第三季的表现，根据汤森路透的数据，预计标普500指数成份股第三季盈利将较上年同期下降4.8%，将为六年来最差的季度表现。

油价大跌5%，拖累能源指数 下挫1.1%，对标普500指数构成最大的拖累。公用事业指数 跳涨0.9%。

交易商“对一些表现很好的板块获利了结，”Wells Capital Management首席投资长Jim Paulsen说。公用事业股上涨显示“投资人采取了一些防御措施。”

其他分析师认为，这可能是利好迹象，股市在上周大涨后没有出现抛售。

“鉴于上周涨势强劲，且企业第三季季报进入高潮，但市场呈现相对的韧力，”Wedbush Securities股市交易部门董事总经理Michael James说。

“只要业绩指引基调不是一味的负面，我认为有很大机会市场第四季表现良好。”

道琼工业指数 收涨47.37点，或0.28%，至17,131.86点；标准普尔500指数 收高2.57点，或0.13%，至2,017.46点；Nasdaq指数 上升8.17点，或0.17%，至4,838.64点。

成交清淡，今日是美国哥伦布纪念日假期，美国债市、银行和政府部门都关闭。

市场焦点放在本周出炉的银行业绩。摩根大通 将在周二公布业绩，高盛 、美国银行 、富国银行 和花旗集团 也将本周陆续公布业绩。

汤森路透的数据显示，预计标普金融板块 第三季盈利将较上年同期增长7.6%。

强生 、英特尔 和通用电气 等多家道指成份股也将在本周公布业绩。

药商礼来 劲跌7.8%，报79.44美元，为七年来最大单日百分比跌幅，此前公司称放弃一种在试验阶段的心脏药。

企业数据存储设备制造商易安信电脑系统 上涨1.8%，报28.35美元，此前戴尔表示将以670亿美元收购该公司。

纽约证交所涨跌股分别为1,584和1,441家，比率为1.10:1；Nasdaq市场跌涨股分别为1,435和1,328家，比率为1.08:1。

有25家标普500指数成份股触及52周新高，一家成份股触及新低；有78家Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，30家触及新低。