日韩经济指标预测--10月13日-10月20日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月12日当周 10月13日(二) 0500 日本消费者信心指数 9月 -- 41.7 2300 韩国失业率 9月 -- 3.6% 2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 9月 -0.3% -0.6% (较上年同期) -3.9% -3.6% 10月14日(三) 0300 韩国L货供额 10月 -- 9.0% 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 10月 -- 正9 10月15日(四) 0430 日本工业产出 8月修正值 -- -0.5% 0430 日本产能利用率指数(较前月) 8月 -- -0.2% -- 韩国出口 9月修正值 -- -8.3% 进口 -- -21.8% 贸易收支(亿美元) -- 顺差89 -- 韩国央行利率决议 10月 -- 1.50% 10月16日(五) 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 40.90 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 43.00 10月19日(一) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- -0.5% (较上年同期) -- -4.4% 10月20日(二) 2350 日本出口(较上年同期) 9月 -- +3.1% 进口(较上年同期) -- -3.1% 贸易收支(亿日圆) -- 逆差5,697(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”