版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 13日 星期二 06:15 BJT

《日本重要政经日程》--10月13日

路透10月13日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

10月12日(一)

2350 - 9月银行放款

10月13日(二)

0200 - 公共事业公布上月燃料使用和发电量数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙茉莉; 审校 李婷仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐