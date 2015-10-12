《美国重要政经日程》--10月13日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1000 - 全美独立企业联盟公布9月份小型企业乐观指数

1500 - 农业部公布一周谷物与油籽出口检验报告(因哥伦布日而自周一推迟至周二)

1600 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券(因哥伦布日而自周一推迟至周二)

1530 - 财政部宣布每周例行标售三个月和六个月期国库券(因哥伦布日而自周一推迟至周二)

1800 - 财政部公布9月份预算

2000 - 农业部公布一周作物生长报告(因哥伦布日而自周一推迟至周二)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程