《独家新闻》美国调查百威英博寻求抑制手工啤酒分销的指控--消息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
这家啤酒巨头证实，公司正在与监管部门商谈。“百威英博一直在就相关交易与美国司法部和加州检察长办公室沟通。我们正在予以配合，解决他们的任何问题，”百威英博一名发言人在电子邮件中表示。
司法部的调查来得很不是时候，百威英博正寻求以逾1,000亿美元收购第二大酿酒商SABMiller Plc ，这或将成为酿酒行业历史最大的并购案。如果并购交易完成，外界广泛预计百威英博将出售SABMiller手中所持美国啤酒巨头MillerCoors的股权，从而使其美国市场份额仍保持在46.4%不变。
目前尚不清楚，其他州的监管部门是否也在调查最近百威英博展开的分销商收购案，其中两桩在科罗拉多州，一桩在纽约。(完) (编译/审校 许娜/王颖/李爽)
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