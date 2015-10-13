《独家新闻》美国调查百威英博寻求抑制手工啤酒分销的指控--消息

这家啤酒巨头证实，公司正在与监管部门商谈。“百威英博一直在就相关交易与美国司法部和加州检察长办公室沟通。我们正在予以配合，解决他们的任何问题，”百威英博一名发言人在电子邮件中表示。

司法部的调查来得很不是时候，百威英博正寻求以逾1,000亿美元收购第二大酿酒商SABMiller Plc ，这或将成为酿酒行业历史最大的并购案。如果并购交易完成，外界广泛预计百威英博将出售SABMiller手中所持美国啤酒巨头MillerCoors的股权，从而使其美国市场份额仍保持在46.4%不变。