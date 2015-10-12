英国个股：巴克莱将任命曾任职摩根大通的Jes Staley为执行长--消息

路透纽约10月12日 - 知情人士周一透露，英国巴克莱(Barclays) 接近任命曾在摩根大通 任职的银行家Jes Staley担任巴克莱新任执行长。

据上述知情人士表示，巴克莱向Staley提供了该职位，而Staley也予以接受。Staley现为美国对冲基金BlueMountain Capital Management的经营合伙人。