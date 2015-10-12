英国个股：巴克莱将任命曾任职摩根大通的Jes Staley为执行长--消息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约10月12日 - 知情人士周一透露，英国巴克莱(Barclays) 接近任命曾在摩根大通 任职的银行家Jes Staley担任巴克莱新任执行长。
据上述知情人士表示，巴克莱向Staley提供了该职位，而Staley也予以接受。Staley现为美国对冲基金BlueMountain Capital Management的经营合伙人。
任命还需得到英国金融监管机构批准。(完) (编译 孙国玉；审校 戴素萍)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。