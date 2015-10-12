《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月12日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 70.30 +1.59 +2.31 2886909
京东 28.72 +0.31 +1.09 8970675
新浪 43.97 -0.01 -0.02 459842
搜狐 46.54 +1.25 +2.76 294912
网易 131.48 +2.32 +1.80 613277
百度 144.07 -0.15 -0.10 2427595
台湾
台湾积体电路 22.09 +0.14 +0.64 1691653
联电 1.77 +0.01 +0.57 309377
日月光 5.34 +0.00 +0.00 140801
矽品精密 6.24 -0.02 -0.32 717867
和信超媒体 0.55 -0.01 -1.59 8800
友达 3.14 +0.07 +2.28 466465
中华电信 30.86 +0.29 +0.95 109206
台湾国际航电 36.95 -0.12 -0.32 575129
香港
中国移动 59.69 +0.72 +1.22 319349
中国联通 13.45 +0.71 +5.57 161954
中国电信 51.30 +1.41 +2.83 7220
中芯国际 4.79 +0.04 +0.84 12227
电讯盈科 5.34 +0.00 +0.00 966
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”