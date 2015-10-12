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亚洲 | 2015年 10月 13日 星期二 07:04 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月12日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 70.30 +1.59 +2.31 2886909

京东 28.72 +0.31 +1.09 8970675

新浪 43.97 -0.01 -0.02 459842

搜狐 46.54 +1.25 +2.76 294912

网易 131.48 +2.32 +1.80 613277

百度 144.07 -0.15 -0.10 2427595

台湾

台湾积体电路 22.09 +0.14 +0.64 1691653

联电 1.77 +0.01 +0.57 309377

日月光 5.34 +0.00 +0.00 140801

矽品精密 6.24 -0.02 -0.32 717867

和信超媒体 0.55 -0.01 -1.59 8800

友达 3.14 +0.07 +2.28 466465

中华电信 30.86 +0.29 +0.95 109206

台湾国际航电 36.95 -0.12 -0.32 575129

香港

中国移动 59.69 +0.72 +1.22 319349

中国联通 13.45 +0.71 +5.57 161954

中国电信 51.30 +1.41 +2.83 7220

中芯国际 4.79 +0.04 +0.84 12227

电讯盈科 5.34 +0.00 +0.00 966

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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