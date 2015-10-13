全球钢铁：2016年全球钢铁需求料小幅增加--行业组织

中国的钢铁需求今年料下降3.5%至6.859亿吨，明年或进一步下降2%至6.722亿吨。

“当前全球钢铁行业最明显的现状就是中国的钢铁需求已经见顶，”Kerkhoff称。

国际钢铁协会人士预计，明年巴西和俄罗斯的需求依然疲软，但印度等部分市场应会继续保持强劲，而发达国家的需求应会恢复增长。

在4月份的预期中，国际钢铁协会称今年全球的钢铁表观需求量将会增长0.5%至15.44亿吨，明年将增长1.4%至15.66亿吨。

根据英国商品研究所(CRU)的数据，在23亿吨的钢铁总产能中，有7亿吨产能目前处于闲置状态，到2020年需减产4亿至5亿吨方能平衡市场。