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亚洲 | 2015年 10月 13日 星期二 08:11 BJT

全球钢铁：2016年全球钢铁需求料小幅增加--行业组织

中国的钢铁需求今年料下降3.5%至6.859亿吨，明年或进一步下降2%至6.722亿吨。

“当前全球钢铁行业最明显的现状就是中国的钢铁需求已经见顶，”Kerkhoff称。

国际钢铁协会人士预计，明年巴西和俄罗斯的需求依然疲软，但印度等部分市场应会继续保持强劲，而发达国家的需求应会恢复增长。

在4月份的预期中，国际钢铁协会称今年全球的钢铁表观需求量将会增长0.5%至15.44亿吨，明年将增长1.4%至15.66亿吨。

根据英国商品研究所(CRU)的数据，在23亿吨的钢铁总产能中，有7亿吨产能目前处于闲置状态，到2020年需减产4亿至5亿吨方能平衡市场。

但没有多少人认为厂商真的会减产，特别是考虑到可能有3亿吨的闲置产能在中国，中国的钢铁行业吸纳了不少就业，如减产则有可能带来社会不稳定因素。(完) (编译 于春红/孙国玉；审校 戴素萍)

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