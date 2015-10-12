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亚洲 | 2015年 10月 13日 星期二 07:54 BJT

金砖国家：10月12日股汇市收盘纵览

路透10月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月12日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报865.23点，上涨0.69%。

中国股市：沪综指放量收升3.3%创逾一个半月新高，市场信心逐步修复

中国汇市：人民币收盘劲扬创逾两月新高，但持续性仍待观察

香港股市：恒生指数收高1.2%，因内地股市劲升及美国升息疑虑减弱

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巴西股市：巴西市场适逢假日休市。

巴西汇市：巴西市场适逢假日休市。

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南非股市：结束之前三日连涨；由于全球成长放缓担忧再起，全球股市上扬走势暂停。指标Top-40指数 收报47,241.76点，下跌1.19%；大盘综合指数 收报52,757.6点，下跌1.01%。

南非汇市：兰特兑美元上涨，因投资人愈发确定美联储今年不会升息

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印度股市：下跌0.6%左右，从近两个月高点回落；之前Infosys 下调全年美元营收增长预估，令人担忧软件服务业前景。BSE指数 收报26,904.11点，下跌0.65%；NSE指数 收报8,143.6点，下跌0.56%。

印度汇市：卢比兑美元 波动不大，收报64.745/64.755，上日收报64.7350/64.7450。进口商对美元的需求被债券相关资金流入方面的预期所抵消，这种预期是由印度加强外资投资公债限制所引发。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报876.42点，下跌1.08%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报476.88点，下跌0.81%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报62.275，贬值0.64%；卢布兑欧元 报70.686,贬值0.55%。(完) (编译 王颖；审校 李爽)

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