金砖国家：10月12日股汇市收盘纵览

南非股市：结束之前三日连涨；由于全球成长放缓担忧再起，全球股市上扬走势暂停。指标Top-40指数 收报47,241.76点，下跌1.19%；大盘综合指数 收报52,757.6点，下跌1.01%。

印度股市：下跌0.6%左右，从近两个月高点回落；之前Infosys 下调全年美元营收增长预估，令人担忧软件服务业前景。BSE指数 收报26,904.11点，下跌0.65%；NSE指数 收报8,143.6点，下跌0.56%。

印度汇市：卢比兑美元 波动不大，收报64.745/64.755，上日收报64.7350/64.7450。进口商对美元的需求被债券相关资金流入方面的预期所抵消，这种预期是由印度加强外资投资公债限制所引发。