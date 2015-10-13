澳洲经济：莫让不确定性遮蔽基本面，以免陷长期悲观--央行副总裁

路透悉尼10月13日 - 澳洲央行副总裁洛威周二表示，若是让未来的不确定性遮蔽了该国经济的强劲基本面，澳洲恐有陷入“长期悲观”之虞。

洛威并指出，单是靠货币政策无法提高生活水平，这表明澳洲央行不愿进一步调降已处于纪录低点的利率。

自上个月的数据显示，澳洲第二季经济增速极缓，让许多人担心应由什么行业来取代退烧的资源景气后，进一步放宽政策的压力正在升高。

“我们确需谨慎，莫让我们对未来的不确定感...演变为长期悲观。”洛威在一场投资会议称。“如果发生那样的情况，许多我们拥有的机会将可能乏人问津。”

洛威列出值得乐观的理由，包括澳洲监管体系强韧，百姓受过良好教育，天然资源丰富，且方便进入亚洲增长中的市场。