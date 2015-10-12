《中国报摘》--中国证券报10月13日

* 头版头条:

--中国中共中央政治局10月12日召开会议，研究制定国民经济和社会发展第十三个五年规划重大问题，会议决定，中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议于10月26日-29日召开，十三五规划建议稿将提请本次全会审议。

* 其他:

--记者从多方获悉，最新的天然气调价政策预计于10月底发布，最快或于11月1日执行。此次各省天然气非居民门站价格幅度将不一，将根据目前各省的门站价分别调整。

--停牌近五个月的山河智能 公告，拟非公开发行募资不超过22亿元，主要用于收购加拿大Avmax Group Inc.的100%股权及补充流动资金，后者是北美最大的支线飞机租赁和维修公司、世界第二大支线飞机租赁公司。

--多家上市公司公布三季报。公告显示，证金公司、汇金公司及相关金融资管计划位列巨化股份 、赤天化 、宝新能源 和泰和新材 等多家公司前十大股东。