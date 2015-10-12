《中国报摘》--中国证券报10月13日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--中国中共中央政治局10月12日召开会议，研究制定国民经济和社会发展第十三个五年规划重大问题，会议决定，中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议于10月26日-29日召开，十三五规划建议稿将提请本次全会审议。
* 其他:
--记者从多方获悉，最新的天然气调价政策预计于10月底发布，最快或于11月1日执行。此次各省天然气非居民门站价格幅度将不一，将根据目前各省的门站价分别调整。
--停牌近五个月的山河智能 公告，拟非公开发行募资不超过22亿元，主要用于收购加拿大Avmax Group Inc.的100%股权及补充流动资金，后者是北美最大的支线飞机租赁和维修公司、世界第二大支线飞机租赁公司。
--多家上市公司公布三季报。公告显示，证金公司、汇金公司及相关金融资管计划位列巨化股份 、赤天化 、宝新能源 和泰和新材 等多家公司前十大股东。
--友好集团 公告，控股股东乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司拟向大商集团转让其持有的友好集团约5,031万股，占友好集团总股本的16.15%，转让价格为11.34元/股，本次股份转让完成后，大商集团将成为友好集团的控股股东。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”