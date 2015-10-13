澳新经济指标预测--10月13日-10月20日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预 估值 前值 10月12日当周 10月13日(二) 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 9月 -- 正11 企业信心指数 -- 正1 10月13-14日 2330 澳洲消费者信心 10月 -- -5.6% 10月14日(三) 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 9月 -- 55.0 10月15日(四) 0030 澳洲新车销售 9月 -- -1.6% 0030 澳洲就业人口(万) 9月 增加 0.5 增加1.74 全职就业人口(万) -- 增加1.15 劳动参与率 65.0 % 65.0% 失业率 6.3 % 6.2% 2145 新西兰消费物价指数(CPI)(较前季) 第三季 +0.2 % +0.4% (较上年同期) +0.3 % +0.3% 10月16日(五) 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 48.20 10月19日当周 10月19日(一) 暂无重要数据公布 10月20日(二) 暂无重要数据公布(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”