《香港报摘》--经济日报10月13日

**头版头条**

--中国正式宣布五中全会将于26-29日举行，市场憧憬将公布“十三五”（即2016至2020年）规划细节。

**其他**

--中国再保险 今天起公开发售，券商辉立证券和耀才证券 称，已分别获客户预留1亿港元孖展（保证金融资）。

--改革多年的滙丰 股价未见起色，外电引述消息称，数家大型基金成立小组冀与滙丰董事局商讨前景，包括讨论行政总裁欧智华的政策是否正确及其去向。

--人民币滙价续走强，更创急贬后的新高，市料拆仓潮暂告一段落，但存户对叙造定存的信心尚未完全恢复，香港银行仍须维持高息以吸引客户把定存续期。（完）

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