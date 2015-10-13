《香港报摘》--经济日报10月13日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--中国正式宣布五中全会将于26-29日举行，市场憧憬将公布“十三五”（即2016至2020年）规划细节。
**其他**
--中国再保险 今天起公开发售，券商辉立证券和耀才证券 称，已分别获客户预留1亿港元孖展（保证金融资）。
--改革多年的滙丰 股价未见起色，外电引述消息称，数家大型基金成立小组冀与滙丰董事局商讨前景，包括讨论行政总裁欧智华的政策是否正确及其去向。
--人民币滙价续走强，更创急贬后的新高，市料拆仓潮暂告一段落，但存户对叙造定存的信心尚未完全恢复，香港银行仍须维持高息以吸引客户把定存续期。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”