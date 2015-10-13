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亚洲 | 2015年 10月 13日 星期二 08:18 BJT

《汇市简讯》澳元/美元走贬，静待澳洲企业调查及中国贸易数据出炉

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* 澳元/美元继上日劲扬后，于亚洲早盘走贬

* 澳元/美元昨日在百日均线(0.7365美元)上方游走，但收盘并未站上

* 在大宗商品及股市涨势撑腰下，澳元过去两周均表现优异

* 在今日发布澳洲国民银行(NAB)企业调查报告及中国贸易数据以前，多头可能削减仓位 　　* 尽管新兴市场劲扬，中国成长疑虑仍萦绕不去 　　* 中国贸易数据若表现不佳，则风险资产近期涨势可能戛然而止 　　(完)

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