《汇市简讯》澳元/美元走贬，静待澳洲企业调查及中国贸易数据出炉

* 在大宗商品及股市涨势撑腰下，澳元过去两周均表现优异

* 在今日发布澳洲国民银行(NAB)企业调查报告及中国贸易数据以前，多头可能削减仓位 * 尽管新兴市场劲扬，中国成长疑虑仍萦绕不去 * 中国贸易数据若表现不佳，则风险资产近期涨势可能戛然而止 (完)