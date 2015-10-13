《汇市简讯》澳元/美元走贬，静待澳洲企业调查及中国贸易数据出炉

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0001GMT
* 澳元/美元继上日劲扬后，于亚洲早盘走贬
* 澳元/美元昨日在百日均线(0.7365美元)上方游走，但收盘并未站上
* 在大宗商品及股市涨势撑腰下，澳元过去两周均表现优异
* 在今日发布澳洲国民银行(NAB)企业调查报告及中国贸易数据以前，多头可能削减仓位 * 尽管新兴市场劲扬，中国成长疑虑仍萦绕不去 * 中国贸易数据若表现不佳，则风险资产近期涨势可能戛然而止 (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”