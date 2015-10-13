《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月13日

--此前传出大陆将于选前一个月限缩95%的陆客来台人数，夏立言表示，大陆官方回应是〞稍许〞降低来台观光人数，而非报导所称的95%，陆委会曾呼吁大陆，台湾选举是常态，不要损及陆客来台的权益，他也将于〞夏张会〞上当面向张志军反映，要他明确说出陆客减量95%不是事实。