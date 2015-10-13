《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月13日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
*工商时报：
--国民党昨天宣布周六（17日）下午召开临时全代会，决定是否以主席朱立伦取代洪秀柱参选总统，洪秀柱预计出席说明参选理念，以争取党代表支持。
--年度大档〞双十黄金档期〞三天连假，房市终于回神，报纸广告量比9月单周平均值激增四成，参观来人组数量增二成多，诉求平价的中低总价产品依然独撑大局。
*经济日报：
--今年前九个月税收超征，累计赋税总收入达1兆6,103亿台币，创历年同期新高，年增5.6%。财政部保守估计，年度结束时全台湾的税收可望超征至少1,600亿台币。
--此前传出大陆将于选前一个月限缩95%的陆客来台人数，夏立言表示，大陆官方回应是〞稍许〞降低来台观光人数，而非报导所称的95%，陆委会曾呼吁大陆，台湾选举是常态，不要损及陆客来台的权益，他也将于〞夏张会〞上当面向张志军反映，要他明确说出陆客减量95%不是事实。
--受惠于股息入帐、外汇操作利益两大因素，提升寿险业获利动能，五大寿险公司前三季累计税后纯益突破千亿台币，合计高达1,063.62亿台币，第三季税后纯益也赚进近300亿台币。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”