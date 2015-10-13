企业并购：百威英博再度提高对SABMiller收购报价

SAB十大股东中有三位曾表示支持董事会拒绝之前的出价，SABMiller当时称报价“严重低估”了该公司价值。

SAB拒绝就新出价置评，不过据知情人士称，董事会将会检视新出价，并适当做出回应。据彭博和每日电讯报称，SAB董事会周一稍晚将召开会议。

SAB股价周一收低1.28%，报36.67英镑，一些投资者担心两家公司立场分歧仍太大，恐难以达成协议。

“SAB认为之前报价严重低估了公司价值，”投资研究机构晨星(Morningstar)分析师Phil Gorham说道。“最新报价提高的幅度也不算大。”

不过，提高报价或许至少能将SAB拉回到谈判桌前。

“我们认为现在的出价可能会给SABMiller董事会增添压力，在10月14日最后期限前赶快进行讨论。”野村分析师说道。他们认为，SAB上周上调成本节约目标，旨在实现价值最大化，并非要破坏这笔交易。(完)