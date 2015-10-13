企业并购：百威英博再度提高对SABMiller收购报价

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
SAB十大股东中有三位曾表示支持董事会拒绝之前的出价，SABMiller当时称报价“严重低估”了该公司价值。
SAB拒绝就新出价置评，不过据知情人士称，董事会将会检视新出价，并适当做出回应。据彭博和每日电讯报称，SAB董事会周一稍晚将召开会议。
SAB股价周一收低1.28%，报36.67英镑，一些投资者担心两家公司立场分歧仍太大，恐难以达成协议。
“SAB认为之前报价严重低估了公司价值，”投资研究机构晨星(Morningstar)分析师Phil Gorham说道。“最新报价提高的幅度也不算大。”
不过，提高报价或许至少能将SAB拉回到谈判桌前。
“我们认为现在的出价可能会给SABMiller董事会增添压力，在10月14日最后期限前赶快进行讨论。”野村分析师说道。他们认为，SAB上周上调成本节约目标，旨在实现价值最大化，并非要破坏这笔交易。(完)
(编译 李婷仪/孙茉莉; 审校 龚芳/李爽)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。